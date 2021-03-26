Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

На коррупционные риски проверили департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Марта 2021, 16:57
На коррупционные риски проверили департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предложила пересмотреть штрафы на физических лиц за нарушение карантинных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин пояснил, почему ведомство рекомендовало инициировать изменения.

«Законодателем изначально определена высокая линейка штрафных санкций для соблюдения санитарных правил, а не карантинных мер. Размер штрафа за отсутствие маски сопоставим только со странами ЕС, для наших граждан это существенный удар по семейному бюджету. Это обстоятельство изначально формирует риски коррупционных проявлений и увода от ответственности. Выявлением лиц, нарушающих карантинные меры, занимаются сотрудники органов внутренних дел с последующей передачей административного производства в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Составление протокола и вынесение постановлений осуществляется сотрудниками санитарно-эпидемиологического надзора. Как показал анализ, не по всем материалам выносится решение о привлечении к административной ответственности», - сказал Д. Хабибулин.

Пик привлечения североказахстанцев к ответственности за нарушение карантинных мер пришелся на август – 475 человек. Однако среди них были люди с заболеваниями, при которых им сложно дышать и без маски.

Д. Хабибулин добавил, что ни одним нормативным актом не регламентирован перечень заболеваний, исключающий ношение маски. Важным в Антикоррупционной службе считают и тот факт, что лиц, ответственных за соблюдение карантинных мер в торговых центрах, за отсутствие маски штрафуют на ту же сумму, что и физических.

«В целях исключения возможности принятия решений с субъективным подходом, увода от ответственности нами выработана рекомендация об инициации внесения изменений касательно уменьшения сумм административных штрафов с физических лиц за карантинные мероприятия, а также разработки перечня заболеваний, исключающих ношение маски на улице», - отметил Д. Хабибулин.


Коррупция   Здравоохранение   Безопасность   Другие государственные органы   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам