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На кондитеров и трактористов обучают безработных в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2023, 16:26
На кондитеров и трактористов обучают безработных в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят краткосрочные курсы для безработных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программа Ринат Ельжасов на брифинге пояснил, что обеспечение занятости населения осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы. В прошлом году его участниками стали около 19 тысяч человек, из них 11 тысяч трудоустроили на постоянные рабочие места в этом году – 6 тысяч участников, из которых 5 тысяч обеспечили работой.

«Для расширения возможностей ежегодно организовываются краткосрочные курсы до 6 месяцев на рабочем месте у работодателей и в учебных заведениях, учебных центрах. Всего их прошли 325 человек, в том числе 50 - на рабочем месте. Обучение проводилось по таким специальностям, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, станочник деревообрабатывающих станков, продавец, кондитер, бухгалтер, специалист по социальной работе и другие», - проинформировал Ринат Ельжасов.

Обучающимся выплачивают стипендию, помогают с оплатой проезда, проживания и прохождения медицинского осмотра. Работодателям, самостоятельно обучающим на рабочем месте, компенсируется стоимость обучения.


Северо-Казахстанская область   Занятость   Трудоустройство  
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