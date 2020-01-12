На кого жаловались в 2019 году бизнесмены, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На какие структуры в Атырауской области чаще всего жаловались в прошлом году представители малого и среднего бизнеса, рассказали в Палате предпринимателей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году больше всего обращений от предпринимателей поступило по вопросам защиты в сфере тарифообразования, естественных монополий, земельных отношений», - проинформировала пресс-служба Палаты предпринимателей.

По словам заведующего сектором Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области, заместителя директора Палаты предпринимателей Атырауской области Сарсенбая Жолдыбаева, всего за прошлый год поступили письменные заявления от 300 субъектов бизнеса, из них 190 – по линии защиты бизнеса. По итогам проведенной работы положительно решены вопросы 102 предпринимателей, сумма защищенных имущественных прав превысила 100 млн тенге.

«В 2019 году были массовые обращения от предпринимателей по поводу необоснованных счетов на оплату газа со стороны производственного филиала АО «КазТрансГазАймақ». В частности, поступили коллективные обращения из Макатского и Махамбетского районов. Суть вопроса состояла в том, что монополист требовал оплачивать штрафные суммы за недобор и перебор газа, согласно условиям договоров, заключенных с коммунально-бытовыми потребителями. В частности, монополист закладывал в условия договора обязанность потребителя осуществлять предоплату за газ, оплачивать упущенную выгоду за недобор заявленных объемов в размере 10%, оплачивать дополнительно 50% на объем перебора газа. При этом возражения потребителя игнорировались.

По итогам работы экспертных групп приказом Министра энергетики РК были внесены изменения в «Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом», согласно которым отныне потребитель оплачивает только объем потребленного газа, то есть, отменяются авансовые платежи, а также штрафы за недобор и перебор газа», - рассказал Сарсенбай Жолдыбаев.

Сообщив, что в сфере земельных отношений за прошлый год увеличилось количество обращений, связанных с нарушением требований законодательства при предоставлении земельных участков на разработку общераспространенных полезных ископаемых. В частности, отсутствуют четкие правила выдачи земли на разработку общераспространенных полезных ископаемых, нарушаются сроки рассмотрения заявлений, выдаются участки, ранее выданные другим субъектам.

В связи с этим, Палатой предпринимателей Атырауской области было предложено ответственным органам разработать четкий механизм взаимодействия госорганов при проведении конкурсов, обеспечить доступность и актуальность базы данных по земельным участкам, выдаваемых на разработку общераспространенных полезных ископаемых.

«Были обращения от предпринимателей и по поводу действий государственных органов. В этой связи хочу отметить, что региональная Палата в целях защиты прав и интересов бизнеса ведет тесную совместную работу с органами прокуратуры, с департаментами Агентства по делам государственной службы, по противодействию коррупции. По итогам 2019 года по инициативе Палаты привлечены к дисциплинарной ответственности два должностных лица, к административной ответственности тоже двое, один чиновник один освобожден от занимаемой должности», - сообщил Сарсенбай Жолдыбаев.