На кого распространяется амнистия к 30-летию независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан приступили к рассмотрению проекта Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК». На кого распространяется акт амнистии, разъяснили в КУИС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории. Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие, не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания.

При рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года.

В свою очередь, законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц, а также в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы. Амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок.

В Комитете УИС отметили, что за 30 лет в Казахстане проведено 8 амнистий, последние 4 были приурочены к дням Независимости Республики Казахстан.

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре прошлого года, выступая на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РК, объявил, что в 2021 году по случаю 30-летия независимости Казахстана будет проведена амнистия/

Не усугубит ли предстоящая к 30-летию независимости амнистия криминогенную ситуацию в Казахстане? Этот вопрос ранее прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Все зависит от конкретных статей этого закона об амнистии, но как правило, по опыту прошлых лет - амнистии не подлежали злостные рецидивисты и у нас есть особые нормы по наказаниям для коррупционеров. Поэтому предполагать, что какие-то ухудшения в плане коррупциогенности в этих сферах в связи с амнистией (будут), наверное, не правильно. Потому что наш законодатель и правоохранительные органы, которые принимают участие в разработке этого законопроекта, они учитывают эти обстоятельства и факторы», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.