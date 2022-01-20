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На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов

20 Января 2022 17:44
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На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев в ходе брифинга в СЦК пояснил, на кого не будут распространяться меры поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все вопросы по списанию или оказанию дополнительной помощи будут осуществляться индивидуально. В случае, если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом виновным в этих беспорядках, безусловно, данные меры поддержки на них распространяться не будут», - пояснил Александр Терентьев.

По словам спикера, списки военнослужащих и сотрудников МВД уже отработаны, по ним соответствующая работа проведена.

«Списки по гражданским лицам, непричастным к участию в неправомерных действиях, в настоящее время мы с Министерством труда и социальной защиты тоже отрабатываем и по ним будут проведены те же мероприятия, что предусмотрены и для военнослужащих и сотрудников внутренних дел», - отметил он.

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#Банки   #Экономика   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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