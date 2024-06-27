На классических скачках в Алматы среди зрителей разыграют электромобиль

29 июня 2024 года Qazaq Jockey Club при поддержке Ассоциации национальных видов спорта РК проведет классические гладкие скачки на ипподроме в Алматы с призовым фондом 11 900 000 тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

В рамках соревнований пройдут 10 скачек на различные дистанции, в числе которых главная (титульная) скачка дня – приз Keeneland Kazakhstan Oaks – среди чистокровных кобыл трех лет на дистанцию 2 400 м. В Казахстане на алматинском ипподроме этот приз разыгрывается с 1974 года.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

В общем в скаковом дне примет участие 81 лошадь. Наиболее интересными для зрителя станут скачки на приз Элиты на 2 400 м для лошадей старшего возраста, а также приз «Золотая Миля», приз Арагона, приз Отан.

День будет открываться скачкой для юниоров на полукровных лошадях. Эта скачка предназначена для того, чтобы дать возможность юным жокеям получить соревновательный опыт.

Кроме того, по билетам будут разыграны электромобиль BYD и смартфоны.