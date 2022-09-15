На китайской социальной платформе «Главные новости» обсуждается визит Си Цзиньпина в РК и его награда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователями китайской социальной платформы «Главные новости» широко обсуждается государственный визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан и полученная им награда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В указанной социальной сети, со ссылкой на слова Председателя КНР Си Цзиньпина, отмечается, что предыдущий визит в Казахстан китайского лидера была 5 лет назад.

«После Зимней Олимпиады в Пекине рад вновь встретиться с господином Президентом. Мой повторный приезд в Казахстан через пять лет вызывает у меня особенно теплые чувства. Это моя первая зарубежная поездка с начала пандемии. Я выбрал Казахстан. Это говорит о высоком уровне китайско-казахских отношений, глубине нашей дружбы», – сказал Председатель КНР.

Также обсуждается то, что китайский лидер назвал Казахстан крупным государством Центральной Азии, оказывающим большое влияние на пространстве Евразии.

«Я могу утверждать, что Правительство Китая уделяет особое внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная обстановка, Китай всегда будет оказывать поддержку сохранению независимости Казахстана, его суверенитету и территориальной целостности. Будет твердо поддерживать проводимые господином Президентом реформы с целью обеспечения стабильности и развития. Упорно выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела Казахстана. Китай всегда будет оставаться надежным другом и партнером Казахстана», – сказал Си Цзиньпин.

Пользователи сетей также обсуждают награду, врученную Председателю КНР.

В сообщении о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин в столице Казахстана был награжден орденом «Алтын Қыран» отмечается, что это высшая награда РК. Орден учрежден в 1995 году, им награждаются выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в становление государственности Казахстана, в том числе руководители иностранных государств, содействовавшие достижению положительных результатов в установлении дружеских отношений с Казахстаном.

Еще одно сообщение, обсуждаемое на платформе, вышло с заголовком «Какая символика содержится в дизайне ордена «Алтын Қыран»?». Отмечается, что орден состоит из знака на орденской цепи и звезды. Знак изготовлен в форме Государственного герба Казахстана. На нем изображен элемент Государственного флага – орел, парящий под Солнцем. Основная часть ордена изготовлена из золота в форме пятиконечной звезды. Края каждого луча изготовлены способом «клуазон эмаль». В центре ордена изображен золотой орел. Фон окрашен в синий цвет, с золотым обрамлением», – так описывается орден.