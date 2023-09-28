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    15:55, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На казахстанцев зарегистрировано 58 яхт и более 60 самолетов - КГД

    Максат Шагырбаев/ МИА «Казинформ»
    Фото: Максат Шагырбаев/ МИА «Казинформ»

    Казахстанцы владеют 61 самолетом и 58 яхтами. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Вопрос осуществления государственной регистрации воздушных судов, яхт находится в компетенции Министерства транспорта Республики Казахстан. Согласно информации ведомства, в 2022 году гражданами Республики Казахстан зарегистрировано 61 гражданское воздушное судно и 58 яхт, - отметили в Комитете госдоходов, отвечая на официальный запрос корреспондента агентства.

    По данным ведомства, в Налоговом кодексе страны понятие дорогой недвижимости не существует.

     - Критериев для определения дорогостоящей недвижимости нет. В связи с этим, в органах государственных доходов отсутствует информация о том, сколько дорогостоящего недвижимого имущества находится во владении граждан Республики Казахстан, - пояснили в Комитете.

    Теги:
    Общество Минфин РК Транспорт
    Автор
    Серик Сабеков
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