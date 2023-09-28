На казахстанцев зарегистрировано 58 яхт и более 60 самолетов - КГД

Казахстанцы владеют 61 самолетом и 58 яхтами. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Вопрос осуществления государственной регистрации воздушных судов, яхт находится в компетенции Министерства транспорта Республики Казахстан. Согласно информации ведомства, в 2022 году гражданами Республики Казахстан зарегистрировано 61 гражданское воздушное судно и 58 яхт, - отметили в Комитете госдоходов, отвечая на официальный запрос корреспондента агентства.

По данным ведомства, в Налоговом кодексе страны понятие дорогой недвижимости не существует.