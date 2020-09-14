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На казахстанской границе нет скоплений граждан стран Центральной Азии - КНБ РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
14 Сентября 2020, 13:30
На казахстанской границе нет скоплений граждан стран Центральной Азии - КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Государственной границе РК нет скоплений граждан стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержек при пересечении гражданами Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан из-за процедур пограничного контроля не происходит. Основные пункты пропуска, через которые следуют граждане указанных стран: Сырым, Жайсан, Карасу и Жибек жолы. Следоване через территорию Казахстана граждан КР, РТ и РУ осуществляется организованным порядком при официальном обращении дипломатических служб иностранных государств, под сопровождением представителей уполномоченных государственных органов РК и представителей посольств этих стран. Фактов оседания граждан КР, РТ и РУ на территории РК не отмечено. Возникновение проблем, связанных с пересечением границ гражданами КР, РТ и РУ, не прогнозируется. Ситуация в пунктах пропуска через границу РК стабильная и контролируемая», – сообщает пресс-служба ведомства.

Также приведены цифры, показывающие количество граждан стран Центральной Азии, пересекших Государственную границу РК с начала 2020 года. Граждан Кыргызстана въехало в Казахстан 12 905 человек, выехало 12 196 человек. Граждан Таджикистана въехало 546 человек, выехало 900 человек. Граждан Узбекистана въехало 10 698 человек, выехало 14 302 человека.


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