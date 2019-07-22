На казахстанско-кыргызской границе выявлено 1,8 тысячи фактов ввоза серого импорта из КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовов для евразийских государств. По правилам ЕАЭС таможенные сборы всех участников собираются в общий фонд и распределяются на пропорциональной основе. Поэтому союзники не могут игнорировать проблемы контрабанды из КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них – въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, несоответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан. Зафиксированы случаи, когда товары были направлены в адрес несуществующих получателей.

По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за 1 квартал текущего года выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 млрд тенге.

«Напомним, с 27 марта текущего года принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска с Кыргызской Республикой. В целях исключения скопления АТС на казахстанско-кыргызской и казахстанско-российской границах, контрольные мероприятия проводятся по пути следования. Проводится тщательная сверка сопроводительных накладных с фактически перемещаемым грузом. В случае несоответствия сведений перевозчик направляется для предметного досмотра. Таким образом Казахстан защищает себя от серого импорта и контрабанды, которая потом расходится по прилавкам рынков по заниженной стоимости. Соответственно, эти действия создают опасность для отечественных производителей.

«Представители Казахстана и Кыргызстана уже не раз обсуждали улучшение таможни, предпринимаются усилия по совершенствованию таможенного администрирования. Стоит отметить, что в сети появилась информация, где некоторые перевозчики жалуются на требования таможенных служб уплатить мзду», - отмечают в КГД.

В этой связи в ведомстве напоминают, что в целях своевременного предупреждения и пресечения проявлений коррупции в органах госдоходов, искоренения случаев волокиты при оформлении документов и возникновении других ситуаций, связанных с нарушением прав, функционирует телефон доверия: 8 (7172) 71-80-05, куда можно сообщать о подобных фактах.