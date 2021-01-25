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    12:30, 25 Январь 2021 | GMT +6

    На казахстанских улицах появятся кнопки экстренного вызова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В Казахстане в этом году на улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS», при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию», - сказал Нурдильда Ораз.

    Кроме того, как отметили в МВД, внедряется мобильное приложение 102. По нему также можно будет сообщить о правонарушении. Подать заявление или обращение можно не только посредством телефонной связи, но и месенджеров и социальных сетей.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Цифровой Казахстан Транспорт Общество Безопасность Правоохранительные органы
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