На казахстанских улицах появятся кнопки экстренного вызова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В Казахстане в этом году на улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS», при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию», - сказал Нурдильда Ораз.

Кроме того, как отметили в МВД, внедряется мобильное приложение 102. По нему также можно будет сообщить о правонарушении. Подать заявление или обращение можно не только посредством телефонной связи, но и месенджеров и социальных сетей.