    13:57, 15 Март 2026 | GMT +5

    На казахстанских участках все продумано – председатель ЦИК Армении о референдуме

    Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян, прибывший в Казахстан в составе международной миссии, поделился своими впечатлениями о республиканском референдуме, передает Kazinform.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян
    Фото: Kazinform

    — Главное для нас — увидеть, как организованы выборы и референдумы в других странах. Мы изучаем опыт друг друга, чтобы понять, какие практики можно перенять. Это дружеский обмен опытом, — подчеркнул он.

    Особое внимание наблюдателя привлекла организация избирательных участков.

    — На всех участках, где я побывал, соблюдены все символы — флаги, гербы, уголки для граждан. В Армении такие уголки есть в школах, и здесь я увидел, как можно организовать всё ещё более системно. Это очень интересно и полезно для дальнейшей работы у нас, — отметил он.

    Ваагн Овакимян также отметил спокойную и упорядоченную атмосферу голосования.

    — Процесс проходит плавно, граждане голосуют свободно и уверенно. Всё организовано так, чтобы каждый мог принять участие легко и удобно. Наблюдение за этим процессом — это возможность учиться и обмениваться опытом. Для нас это важный пример того, как можно проводить референдумы с высоким уровнем организации и уважением к гражданам. Желаю Казахстану мира, единства и стабильного развития, — заключил он.

    Конституционная реформа Референдум-2026
    Жанара Мухамедиярова
