На казахстанских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил проработать вопрос установки на пляжах камер наблюдения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Ежегодно в рамках подготовки к купальному сезону госорганами вырабатываются системные меры по снижению количества утонувших, в том числе инновационные и современные подходы. В прошлом году благодаря принятым мерам количество утонувших сократилось на 6%, - сообщил О.Бектенов.

Премьер-министр привел ряд положительных примеров. По его словам, в городах Алматы и Павлодар в пилотном режиме протестирована система дистанционного мониторинга, позволяющая определить границы заплыва и раннего обнаружения тонущих.