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    14:15, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    На казахстанских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения

    Бурабай, пляжи
    Фото: «Хабар 24»

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил проработать вопрос установки на пляжах камер наблюдения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Ежегодно в рамках подготовки к купальному сезону госорганами вырабатываются системные меры по снижению количества утонувших, в том числе инновационные и современные подходы. В прошлом году благодаря принятым мерам количество утонувших сократилось на 6%, - сообщил О.Бектенов. 

    Премьер-министр привел ряд положительных примеров. По его словам, в городах Алматы и Павлодар в пилотном режиме протестирована система дистанционного мониторинга, позволяющая определить границы заплыва и раннего обнаружения тонущих.

    - В Актюбинской области разработан проект интерактивного буйка, позволяющего тонущему человеку подать сигнал о помощи через кнопку на нём. В этой связи акиматам регионов необходимо изучить этот опыт и использовать его. Надо проработать вопрос установки на пляжах камер наблюдения и соответствующего программного обеспечения. Также надо активизировать работу по привлечению общественных спасателей, - сказал глава кабмина.

    Теги:
    Туризм МЧС Правительство РК летний отдых Спасатели Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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