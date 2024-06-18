На казахстанских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил проработать вопрос установки на пляжах камер наблюдения, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Ежегодно в рамках подготовки к купальному сезону госорганами вырабатываются системные меры по снижению количества утонувших, в том числе инновационные и современные подходы. В прошлом году благодаря принятым мерам количество утонувших сократилось на 6%, - сообщил О.Бектенов.
Премьер-министр привел ряд положительных примеров. По его словам, в городах Алматы и Павлодар в пилотном режиме протестирована система дистанционного мониторинга, позволяющая определить границы заплыва и раннего обнаружения тонущих.
- В Актюбинской области разработан проект интерактивного буйка, позволяющего тонущему человеку подать сигнал о помощи через кнопку на нём. В этой связи акиматам регионов необходимо изучить этот опыт и использовать его. Надо проработать вопрос установки на пляжах камер наблюдения и соответствующего программного обеспечения. Также надо активизировать работу по привлечению общественных спасателей, - сказал глава кабмина.