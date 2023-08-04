На казахстанских бизнесменов налагали штрафы с нарушениями - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Органы госдоходов повсеместно налагали на бизнесменов административные штрафы, срок давности по которым истек, передает МИА «Казинформ».



В рамках работы по защите бизнеса органами прокуратуры установлено, что несмотря на истечение двухмесячных сроков давности органы государственных доходов повсеместно налагали на предпринимателей административные взыскания по статье 92-1 (нарушение законодательства об обязательном социальном медицинском страховании) Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП).

«Спустя 4 месяца со дня совершения правонарушения в Буландынском районе Акмолинской области ТОО привлечено к ответственности по части 2 статьи 92-1 КоАП. На субъект среднего предпринимательства наложен штраф в размере 438 тысяч тенге.

Всего прокурорами выявлено 3,5 тысячи таких дел. На сегодня по актам прокуроров отменено более 2,5 тысячи штрафов и предупреждений. Работа по пересмотру незаконно наложенных административных взысканий продолжается», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время практика возбуждения дел об административных правонарушениях по статье 92-1 КоАП после истечения установленных сроков налоговыми органами прекращена. За допущенные нарушения по мерам прокуратуры наказан ряд должностных лиц.