НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На казахстанских автодорогах установят весогабаритное оборудование. Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства Министерством разработан комплексный план по повышению качества автомобильных дорог», - сказал Берик Камалиев.

Было отмечено, что в рамках Комплексного плана планируется внести изменения в процедуры госзакупок, применение правил ФИДИК на всех проектах. Повышение требований к службам технического надзора. Пересмотр нормативных требований по проектированию и контролю качества. Подготовка отраслевых специалистов.

«В целях сохранности автодорог предусмотрена установка весогабаритного оборудования», - сообщил Берик Камалиев.

Спикер также добавил, что территория Казахстана расположена в нескольких климатических зонах и индекс промерзания грунта варьирует от 100 на юге до 1900 на севере.

Максимальная глубина промерзания в городе Нур-Султане составляет – 331, 9 см, а в Алматы – 129 см.