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    13:48, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На казахстанских автодорогах установят весогабаритное оборудование

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На казахстанских автодорогах установят весогабаритное оборудование. Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства Министерством разработан комплексный план по повышению качества автомобильных дорог», - сказал Берик Камалиев.

    Было отмечено, что в рамках Комплексного плана планируется внести изменения в процедуры госзакупок, применение правил ФИДИК на всех проектах. Повышение требований к службам технического надзора. Пересмотр нормативных требований по проектированию и контролю качества. Подготовка отраслевых специалистов.

    «В целях сохранности автодорог предусмотрена установка весогабаритного оборудования», - сообщил Берик Камалиев.

    Спикер также добавил, что территория Казахстана расположена в нескольких климатических зонах и индекс промерзания грунта варьирует от 100 на юге до 1900 на севере.

    Максимальная глубина промерзания в городе Нур-Султане составляет – 331, 9 см, а в Алматы – 129 см.

    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Астана МИИР РК
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