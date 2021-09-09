На казахстанских автодорогах установят весогабаритное оборудование
«В соответствии с поручением Главы государства Министерством разработан комплексный план по повышению качества автомобильных дорог», - сказал Берик Камалиев.
Было отмечено, что в рамках Комплексного плана планируется внести изменения в процедуры госзакупок, применение правил ФИДИК на всех проектах. Повышение требований к службам технического надзора. Пересмотр нормативных требований по проектированию и контролю качества. Подготовка отраслевых специалистов.
«В целях сохранности автодорог предусмотрена установка весогабаритного оборудования», - сообщил Берик Камалиев.
Спикер также добавил, что территория Казахстана расположена в нескольких климатических зонах и индекс промерзания грунта варьирует от 100 на юге до 1900 на севере.
Максимальная глубина промерзания в городе Нур-Султане составляет – 331, 9 см, а в Алматы – 129 см.