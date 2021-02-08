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    14:05, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    На Казахстан надвигаются морозы: прогноз погоды на три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 9-11 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием холодного антициклона из районов Скандинавии, с которым ожидается понижение температуры воздуха до 23-30 мороза, на востоке страны до 28-33 мороза. А на западные регионы будет оказывать влияние очередной циклон с районов Атлантики, пройдут осадки (дождь, снег), гололед, туман, а также повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении.


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    Погода Казгидромет
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