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На казахском языке поздравили Димаша Кудайбергена с Новым годом якутские фанаты

1 Января 2020 19:35
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На казахском языке поздравили Димаша Кудайбергена с Новым годом якутские фанаты

ЯКУТСК. КАЗИНФОРМ – Фанаты из Республики Саха (Якутия, Россия) поздравили Димаша Кудайбергена и его родных с Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Instagram фан-группы Димаша Кудайбергена в Якутии.

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«Жаңа жыл құтты болсын! Аман болыңыз! Жақсылык әкелсін! Аспан ашық болсын!» - пожелали своему кумиру любящие поклонники.

Морозный вечер не стал для них помехой. А по-настоящему новогоднее настроение создавали декорации, на фоне которых dears записали свое видеопоздравление.



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Ключевые слова: Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Багдат Хасенова

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