На казахском языке поздравили Димаша Кудайбергена с Новым годом якутские фанаты

ЯКУТСК. КАЗИНФОРМ – Фанаты из Республики Саха (Якутия, Россия) поздравили Димаша Кудайбергена и его родных с Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Instagram фан-группы Димаша Кудайбергена в Якутии.

«Жаңа жыл құтты болсын! Аман болыңыз! Жақсылык әкелсін! Аспан ашық болсын!» - пожелали своему кумиру любящие поклонники.

Морозный вечер не стал для них помехой. А по-настоящему новогоднее настроение создавали декорации, на фоне которых dears записали свое видеопоздравление.



