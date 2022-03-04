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На Каспии проходит учение Военно-морских сил Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Марта 2022, 16:27
На Каспии проходит учение Военно-морских сил Казахстана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывают действия по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения Президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии. Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов. В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

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По информации ведомства, особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника.

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