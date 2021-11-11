На Каспии пограничники изъяли у браконьеров 9 тонн ценной рыбы и 3 тюленей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с российскими коллегами проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По результатам проведенных мероприятий пограничниками задержано 246 различных правонарушителей законодательства Республики Казахстан в морском пространстве и 24 плавсредств.

Изъято орудий браконьерского лова более 179 км сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород – 533 шт. (3 600 кг), рыб частиковых пород – 4 006 шт. (5 400 кг), три особи тюленей.

В результате действий Пограничной службы предотвращенный ущерб оценивается на сумму более 1 млрд. тенге. Нарушителям наложен штраф в размере более 2 млн. тенге.