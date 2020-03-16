На Кашагане и «Болашаке» вводятся ограничения из-за коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На морском месторождении Кашаган в Атырауской области и установке по подготовке нефти «Болашак» вводятся ограничения из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охрана здоровья наших сотрудников и их семей, а также защита наших активов и окружающей среды являются высочайшим приоритетом для компании. Мы продолжим выполнять наши производственные операции. При этом будет внесен ряд изменений, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией. С 16 марта часть персонала переходит на дистанционный режим работы, что никак не отразится на уровнях занятости или заработных платах. По мере развития событий это число будет увеличиваться. Но все это в зависимости от обстоятельств. Вместе с тем, руководство NCOC определило уровень минимального количества основного персонала, который продолжит работу на штатных местах работы и, совместно с другим персоналом NCOC, обеспечит безопасное выполнение производственных операций, включая добычу нефти», - информирует пресс-служба компании NCOC.

Отмечается, что на текущий момент среди персонала NCOC нет зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19. Медицинские учреждения, привлеченные NCOC по контракту, имеют необходимые ресурсы и обученный медицинский персонал для предоставления первичной врачебной помощи пациентам с гриппоподобными симптомами. Также проводится ежедневная дезинфекция производственных объектов и офисных помещений в городах Атырау, Нур-Султане, Актау.