На картографической платформе размещены разрешенные и запрещенные места для купания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На картографической платформе размешены разрешенные и запрещенные места для купания. Об этом рассказал начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Канат Турысбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году применялись новые методы профилактики гибели людей на водоемах. Мультимедийное оборудование авиационного и железнодорожного транспорта использовалось для распространения агитационной продукции по соблюдению Правил безопасности на водоемах. На картографической платформе «2GIS» размещены данные о запрещенных и разрешенных местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны», - отметил он.

Ранее сообщалось о подготовке к отопительному сезону. В частности, выявлено практически 700 тысяч нарушений правил пожарной безопасности в жилых домах.