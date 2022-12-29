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На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек

29 Декабря 2022, 05:36
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 14 участников популярного в Нигерии карнавала байкеров погибли, когда в толпу людей, наблюдавших за шествием, врезался автомобиль. Многие получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По словам очевидцев, водитель, превысивший скорость, не справился с управлением.

Этот карнавал, впервые прошедший в 2004 году в портовом городе Калабар и продолжающийся месяц, привлекает туристов со всей страны и из-за рубежа. Организаторы называют его крупнейшей уличной вечеринкой в Африке. В этом году, после двух лет перерыва из-за пандемии Covid, его особенно ждали.

В карнавале принимают участие местные знаменитости, некоторые из них одеты в красочные карнавальные костюмы и выполняют трюки на мотоциклах, что особенно привлекает зрителей.

Полиция подтвердила, что арестованный водитель был нетрезв и, не справившись с управлением, врезался в толпу.

Муса Кутама, отец 15-летнего мальчика, пострадавшего в результате инцидента, рассказал Би-би-си, что машиной управляли безрассудно. По его словам, водитель начал разбрасывать деньги на дорогу, толпа бросилась их подбирать, после чего и произошла трагедия.

Его сын оказался среди 24 человек, доставленных в военно-морской госпиталь штата Кросс-Ривер и учебный госпиталь Университета Калабара для лечения.

В заявлении губернатора штата Бена Аяде говорится, что правительство расследует, как автомобиль проехал через многочисленные заградительные барьеры, не позволявшие постороннему транспорту въехать на территорию карнавала.

Губернатор отменил парад байкеров, но другие мероприятия, запланированные на оставшуюся часть карнавала, который должен завершиться фейерверком в канун Нового года, все же состоятся.

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