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вчера 22:10
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На карантин закрыли школу в Петропавловске из-за гриппа
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин одну из школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации городского отдела образования, учебный процесс приостановили в школе №6. Отдельные классы закрыли на карантин в школах №9, 5, 24, 26 и в гимназии «БЭСТ». «Учебный процесс приостановлен на 5-7 дней, на учебе вынужденные каникулы не отразятся», – заверили в отделе образования.
Решение о частичном или полном приостановлении учебного процесса принимает администрация школы, если занятия из-за болезни не посещают 20% и более детей в классе (группе). Приказом директора закрывается вся школа, если там отсутствует 30% и более от численности организаций.
Ранее департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщал, что за последнюю неделю увеличилось число школьников, подхвативших ОРВИ.
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