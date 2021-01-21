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    15:38, 21 Январь 2021 | GMT +6

    На карагандинских ТЭЦ усилят работу по сокращению выбросов

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На карагандинских ТЭЦ усилят работу по сокращению выбросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    ТОО «Караганда Энергоцентр» является основным производителем тепловой и электрической энергии для Карагандинской области. В 2020 году объем загрязняющих веществ в окружающую среду составил 39 тысяч тонн. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в регион ознакомился с мерами, принимаемыми предприятием, по снижению выбросов.

    Отметим, карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 3 млн тонн угля. С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2013-2016 годы была произведена реконструкция золоулавливающих установок. Это позволило сократить концентрацию выбросов в атмосферу на 76%.

    Кроме того, в 2013-2014 годы на Карагандинской ТЭЦ-3 установлен стационарный газоаналитический комплекс, позволяющий вести мониторинг за концентрациями загрязняющих веществ в режиме реального времени.

    Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу энергоцентр должен предусмотреть технические возможности. Вместе с тем существует необходимость строительства нового золоотвала.

    Министр поручил продолжить принимать на ТЭЦ непрерывные меры по снижению загрязняющих веществ.

    Напомним, Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область, где провел совещание по разъяснению норм нового Экологического кодекса.

    «Значимость Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды», - отметил министр в ходе встречи с общественностью.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Энергетика Карагандинская область
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