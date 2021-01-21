КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На карагандинских ТЭЦ усилят работу по сокращению выбросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

ТОО «Караганда Энергоцентр» является основным производителем тепловой и электрической энергии для Карагандинской области. В 2020 году объем загрязняющих веществ в окружающую среду составил 39 тысяч тонн. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в регион ознакомился с мерами, принимаемыми предприятием, по снижению выбросов.

Отметим, карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 3 млн тонн угля. С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2013-2016 годы была произведена реконструкция золоулавливающих установок. Это позволило сократить концентрацию выбросов в атмосферу на 76%.

Кроме того, в 2013-2014 годы на Карагандинской ТЭЦ-3 установлен стационарный газоаналитический комплекс, позволяющий вести мониторинг за концентрациями загрязняющих веществ в режиме реального времени.

Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу энергоцентр должен предусмотреть технические возможности. Вместе с тем существует необходимость строительства нового золоотвала.

Министр поручил продолжить принимать на ТЭЦ непрерывные меры по снижению загрязняющих веществ.

Напомним, Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область, где провел совещание по разъяснению норм нового Экологического кодекса.

«Значимость Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды», - отметил министр в ходе встречи с общественностью.