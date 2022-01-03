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На капитальный ремонт будет останавливаться один НПЗ в год - министр энергетики

3 Января 2022 19:44
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На капитальный ремонт будет останавливаться один НПЗ в год - министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос ремонта нефтеперерабатывающих заводов и ответил, какие запасы дизельного топлива необходимо сформировать. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге в СЦК министру был задан вопрос о ситуации с нефтеперерабатывающими заводами, которые периодически закрывают на ремонт.

Магзум Мирзагалиев ответил, что ведомство проанализировано ситуацию, которая складывалась в последние годы.

«Предложили ряд мер, которые нам позволят, я хочу очень в это верить, избегать таких дефицитов или негативных ситуаций на рынке, сродни с той, что мы имели в прошлом году в сентябре - октябре. Первая, ключевая норма - разобраться с ремонтом заводов. Мы подготовили план-график на пять лет по ремонту заводов. Мы его выстроили так, что на капитальный ремонт будет останавливаться только один завод в год. Соответствено, три завода - они друг за другом будут идти», - прокомментировал глава ведомства.

Вторая норма связана с тем, чтобы в стране появился запас ГСМ на случай каких-то дефицитных явлений.

«Уже с января месяца мы подписали график и планируем сформировать порядка 200 тысяч тонн запаса, в первую очередь по дизельному топливу: 150 тысяч тонн возьмет на себя «КазМунайГаз», 50 тысяч тонн возьмет на себя КТЖ. Третья. важнейшая норма – законодательная новелла, она связана с тем, чтобы оборудовать нефтебазы датчиками. Этой осенью мы столкнулись с тем, что не знали реальную картину в стране. Сейчас разработали законодательные новеллы и планируем, что с июля 2023 года крупные нефтяные базы будут оборудованы, а 1 июля 2024 года мелкие нефтяные базы будут оборудованы системой учета», - пояснил Магзум Мирзагалиев.


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#Энергетика   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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