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На Канарских островах началось извержение вулкана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Сентября 2021, 22:00
На Канарских островах началось извержение вулкана

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Зарегистрировано извержение, -сообщили в воскресенье в Twitter региональные экстренные службы. - Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей».

Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.

Также было принято решение перекрыть движение по нескольким трассам.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того как на острове заметно усилилась сейсмическая активность, магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.



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