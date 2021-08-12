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На Камчатке упал вертолет с туристами

12 Августа 2021 07:19
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На Камчатке упал вертолет с туристами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, вертолет Центра медицины катастроф направляется к месту падения туристического вертолета, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Камчатки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«В 00:50 мск 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями», - сообщили журналистам в пресс-службе.

«К поисково-спасательным работам в Камчатском крае по оказанию помощи пострадавшим при жесткой посадке вертолета Ми-8 АО «Витязь-Аэро« привлечено 45 человек и 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На место вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности к вылету также находится вертолет со спасателями и водолазами и воздушное судно Центра медицины катастроф.

Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро». «Предположительно, вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро«, на борту находились 13 туристов и 3 члена экипажа. Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», - сказали в пресс-службе заповедника.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки туристов в труднодоступные районы.


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#Происшествия   #Россия  
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