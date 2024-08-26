На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на Камчатке, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Землетрясение произошло на глубине 48 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 69 км от Петропавловска-Камчатского, — говорится в сообщении Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.