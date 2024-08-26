РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:43, 26 Август 2024 | GMT +6

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Камчатка, землетрясение
    Фото: Елена Верещака/ ТАСС, архив

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на Камчатке, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Землетрясение произошло на глубине 48 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 69 км от Петропавловска-Камчатского, — говорится в сообщении Камчатского филиала геофизической службы РАН. 

    Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram