На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ - 22 июня началось очередное вершинное извержение самого высокого российского вулкана Ключевская сопка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Предыдущее вершинное извержение вулкана происходило с 30 сентября 2020 по 8 февраля 2021 года.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа - фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации», - говорится в сообщении.

KVERT продолжает мониторинг вулкана.

Ранее МИА «Казинформ» рассказывал о последних извержениях действующих вулканов в 2023 году и их влиянии на климат планеты.