На какую сумму оштрафовали нарушителей карантинных мер в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается усиленная работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением режима карантина. На данный момент по городу работают 32 мониторинговые группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 21 октября по 5 ноября мониторинговыми мероприятиями охвачено 258 объектов, из них в 15 объектах выявлены нарушения карантинного режима (юридические лица). Согласно алгоритму, оперативно переданы соответствующие экстренные извещения.

В разрезе районов приняты меры по следующим объектам предпринимательства:

В Бостандыкском районе приняты меры по АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Mega Center Plus» ТРЦ «MEGA Alma-Ata» ул. Розыбакиева, 247а — на сумму 2 222 400 тенге.

Мониторинговыми группами Турксибского района приняты меры по 5 юрлицам:

- кафе «Эйфориза», ул. Жансугурова, 235 — на сумму 319 470 тенге;

- бильярдный клуб «Атлантик», ул. Наманганская, 35 — 319 470 тенге;

- кафе «Нинигори» — 319 470 тенге;

- комплекс «Ербил» — 319 470 тенге;

- ресторан «Раяна» — 319 470 тенге.

В Ауэзовском районе приняты меры по юридическим лицам:

- компьютерный клуб «Joto», ИП Карабаев, О.К ү мкр 9, 40а — 319 470 тенге;

- ИП Саймнур Н кафе «Лабиринт» мкр Аксай 3а д. 85 — 319 470 тенге.

В Жетысуском районе приняты меры в отношении 3 юрлиц:

- рынок «Салем», ТОО «Салем инвест» ул.Бокейханова, 508 — 319 470 тенге;

- ТОО «Белси иК», ТЦ «Ялян» — 319 470 тенге;

- ИП Масангалиева Ш. Т., кафе «Наш клуб», пр. Сейфуллина, 291 — 319 470 тенге.

Мониторинговыми группами Алмалинского района приняты меры касательно 4 юрлиц:

- кафе «Нурель», ИП Нурсеф М. ул. Розыбакиева, 303б — 319 470 тенге;

- компьютерный клуб, ИП Сатыбалдина Б. К., ул. Досмухамедова, 101 — 319 470 тенге;

- ТРЦ Мега АО «Акционер Инвест Фонд недвижимости «Мега центр плюс», ул. Макатаева 127/1 — 2 222 400 тенге;

- кафе «Бухаус» ИП АLDGBA — 319 470 тенге.

Несмотря на введенные ограничения в городе ряд предпринимателей, владельцев ресторанов продолжают организовывать банкеты и иные мероприятия, создавая высокий риск угрозы заражения посетителей и персонала.

Ранее, эпидемиологической службой города была представлена информация, согласно которой причиной 38% всех случаев заражений приходится на массовые мероприятия.

Напомним, в случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Работа мониторинговых групп продолжается в усиленном режиме.