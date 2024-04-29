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    05:55, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    На какую помощь может рассчитывать казахстанец при утере статуса ОСМС

    медицина
    Фото: Kazinform

    Риски утери статуса ОСМС озвучили акмолинцам на встречах с трудовыми коллективами эксперты акмолинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам эксперта Фонда Шанхи Голубевой, в зону риска по утере статуса застрахованности попадают новые сотрудники и сотрудники, которые планируют увольнение.

    - Это связано с тем, что по законодательству, чтобы иметь статус застрахованности, необходимо иметь оплату за ОСМС за последние 12 месяцев. Новые сотрудники по разным причинам могут иметь пропущенные, не оплаченные предыдущие месяцы, что приводит к утере статуса. За этот период новый работодатель ответственность не несет. Поэтому сотруднику необходимо понимать, что прошедший период должен оплатить предыдущий работодатель или оплатить самостоятельно, - пояснила Шанхи Голубева.

    Если же человек планирует увольнение, но новую работу еще не нашел, то во избежание утери статуса застрахованности нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного или оплачивать ОСМС как самостоятельный плательщик.

    - Последствия утери статуса чреваты недоступностью полного объема медицинских услуг, например, посещение узких специалистов, ряд лабораторных исследований, диагностика КТ и МРТ, УЗИ, плановая госпитализация в стационар, - добавила эксперт.

    Между тем, в фонде напомнили, что всем гражданам Казахстана, вне зависимости от застрахованности, доступна медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В него входит услуга скорой медицинской помощи, прием терапевта на участке, медуслуги по социально значимым заболеваниям и паллиативная помощь.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Регионы Общество Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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