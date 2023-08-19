На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране имеются предусмотренные законом льготы и материальная помощь как для многодетных мам, так и для неполных семей. Однако о них знают далеко не все. О наиболее актуальных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».
Собственное жилье, очевидно, является мечтой для многих, в том числе для одиноких матерей. Власти РК предоставляют им жилье из государственного фонда. Они также имеют возможность приобрести квадратные метры по льготным программам.
Это программа, разработанная на приобретение жилья до 2025 года на льготных условиях. Кредитная ставка – 5% (ГЭСВ – 5,2%). Первоначальная сумма взноса 20% от стоимости квартиры или дома.
Объекты, участвующие в программе, можно посмотреть на сайте Отбасы банка. Участниками могут быть как очередники акимата (им предоставляется приоритет), так и вкладчики банка Отбасы. В основном они направлены на решение жилищных проблем социально-уязвимых слоев населения, включая многодетные семьи.
Этот проект рассчитан на многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, неполные семьи, инвалидов 1 и 2 групп или детей-сирот, оставшихся без родительского попечения.
Жилье можно купить только в том регионе, где вы стоите в очереди в акимате. Также вы можете получить кредит только при наличии основного дохода. Основным доходом является доход от трудовой и/или предпринимательской деятельности. Программа рассчитана на малообеспеченные категории граждан, потому имеет самую низкую ставку 2%.
Многие многодетные семьи не осведомлены о различных программах стимулирования предпринимательства и трудоустройства. С 2019 года для обеспечения занятости, открытия семейного бизнеса и увеличения доходов многодетных сельских жителей предоставлялись государственные гранты на новые бизнес-идеи.
Государство предоставляет гражданам возможность заниматься бизнесом, обучившись основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», а затем предоставляет безвозмездные гранты на открытие собственного дела.
Проект реализуется Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Помимо обучения основам предпринимательства и получения финансовых средств от финансового института, участники могут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-плана, защите и сопровождении бизнес-проекта.
«Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 7 февраля прошлого года, гранты в размере 400 месячных расчетных показателей выдаются социально-уязвимым слоям населения, которые являются безработными или индивидуальными предпринимателями, сроком регистрации до трех лет. А именно, граждане, получающие адресную социальную помощь, члены многодетных семей, получающие пособия по потере кормильца, кандасы, трудоспособные инвалиды и лица, имеющие на попечении детей с ограниченными возможностями, могут принять участие в данной программе. Для этого у участника обязательно должен быть сертификат обучающего курса «Бастау Бизнес», срок выдачи которого не превышает трех лет. Регистрация на обучение по курсу «Бастау Бизнес» проводится на портале business.enbek.kz. Кроме того, нужно с портала скачать образец бизнес-плана, заполнить его и обратно загрузить на портал»,- говорится на сайте НПП «Атамекен».
Размер гранта составляет до 400-кратного месячного расчетного показателя.
Грант предоставляется однократно, на безвозмездной и безвозвратной основе для запуска и реализации стартового бизнеса.
Прием заявок и предоставление грантов осуществляется по потокам, не более семи раз в течение 12-ти последовательных месяцев. Вы можете подавать заявки на получение гранта неоднократно в рамках разных потоков. Гранты предоставляются однократно.
Следует отметить, что гранты выдаются на разнообразные бизнес-цели, включая приобретение необходимого оборудования, инструментов, технологий и других аспектов. Однако они не могут быть использованы для личных нужд, таких как погашение кредитов или приобретение недвижимости.
Напомним, что ранее корреспондент МИА «Казинформ» разобрал, какие социальные выплаты и пособия положены казахстанским матерям.