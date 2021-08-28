На какую помощь могут рассчитывать безработные лица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов рассказал о том, на какую помощь могут рассчитывать безработные. По его словам, помимо трудоустройства можно пройти обучение краткосрочных курсов.

Министерство труда и социальной зашиты населения разработало ряд мер поддержек лицам, оставшимся без работы. Для трудоустройства молодежи действует «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Второе – общественные работы, социальные рабочие места. Также хорошие результаты дает проект «Бастау бизнес» и краткосрочные курсы.

«Статус безработного отображается в личном кабинете в eGov и ведомством сразу же принимается комплекс мер. Центры занятости берут на учет и предлагают разные варианты оказания содействия: предлагают работу по специальности, если имеются таковые. Если нет соответствующих вакансий и человек готов пройти обучение, направляется на краткосрочные курсы по другим востребованным специальностям, могут быть предложены и иные меры», - пояснил вице-министр труда».

По его словам, есть возможность обучится основам по проекту «Бастау бизнес».

«Проект для того, чтобы люди могли реализовать свои бизнес-инициативы. Для этого, в первую очередь, необходимо быть безработным. Во-вторых, через подачу заявки должен пройти краткосрочный курс по основам предпринимательства. Они в течение месяца проходят курсы, которые состоят из 12 модулей: маркетинг, макроэкономика, ценнобразование, то есть все азы экономики. После чего обучающийся готовит с тренером бизнес-план. После защиты бизнес-плана он может претендовать на получение безвозмездного гранта по тому бизнес-проекту, который он сдал», - рассказал Ержан Биржанов.

В текущем году запланирована выдача 20 тысяч грантов. Сумма каждого из них составляет порядка 600 тысяч тенге для открытия своего бизнеса. По итогам семи месяцев более половины грантов уже выделены. На сегодняшний день более 18 тысяч казахстанцев открыли свое дело.

«Это направление поддержки имеет начало и конец: проходишь обучение, выдается сертификат, проверяется его бизнес-план, при одобрении бизнес-плана комиссией выдаются деньги, в дальнейшем еще оказывается сопровождение: юридическое и финансовое. То есть, человек не остается за бортом, потому что для начинающего бизнеса необходима большая консультация, потому что законов, регулирующих бизнес, очень много», - отметил вице-министр труда.

Еще один инструмент– обучение на краткосрочных курсах по востребованным специальностям.

«Данные направления формируются с учетом потребностей работодателя: что сейчас важно рынку. Например, сейчас идет бум строительной отрасли и сегодня большой спрос на профессии именно в этой сфере. Везде нужны сварщики, монтажники. Соответственно мы по этим профессиям проводим обучение, после чего люди, получившие образование, направляются в соответствующие организации для трудоустройства. Поэтому мы ориентируемся на потребности рынка», - заключил спикер.

Еще одна из мер поддержек – вовлечение в общественные работы.

«Не все задействованы в сельском хозяйстве. Безработица в большей части может быть в сельских регионах и не всегда там бывают крепкие хозяйства, которые могут трудоустроить. В таких случаях у нас предусмотрена мера общественной работы с выплатой минимальной заработной платы. Они регистрируются в органах занятости, им выдаются направления на временные общественные работы до нахождения постоянной работы. Вместе с тем, параллельно может ввестись работа по переобучению безработного. Наша задача – дать человеку удочку, а не рыбу. Мы лучше научим новым навыкам и трудоустроим. Наша основная задача заключается в этом», - заверил Ержан Биржанов.