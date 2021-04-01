На какую квартиру может претендовать владелец аварийного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям ветхого или аварийного жилья будут предоставлены квартиры по размеру прежнего жилья. Об этом сообщили в управлении строительства и жилищной политики города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно условиям проекта, собственникам аварийных домов будут предоставлены новые квартиры в равных по площади размерах взамен сносимого аварийного жилья без привязки к количеству комнат сносимого жилья и количеству членов семьи (но не менее однокомнатной квартиры)», - сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

Специалисты управления предупреждают, что в случае, если снесенный объект не является жилым, его убытки могут быть возвращены и в денежном выражении.

«Собственникам нежилых помещений по желанию собственника предоставляется денежная компенсация по рыночной стоимости имущества или нежилые помещения одинакового размера по площади»,- сообщили в акимате.