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    13:27, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    На какую квартиру может претендовать владелец аварийного жилья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям ветхого или аварийного жилья будут предоставлены квартиры по размеру прежнего жилья. Об этом сообщили в управлении строительства и жилищной политики города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно условиям проекта, собственникам аварийных домов будут предоставлены новые квартиры в равных по площади размерах взамен сносимого аварийного жилья без привязки к количеству комнат сносимого жилья и количеству членов семьи (но не менее однокомнатной квартиры)», - сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

    Специалисты управления предупреждают, что в случае, если снесенный объект не является жилым, его убытки могут быть возвращены и в денежном выражении.

    «Собственникам нежилых помещений по желанию собственника предоставляется денежная компенсация по рыночной стоимости имущества или нежилые помещения одинакового размера по площади»,- сообщили в акимате.


    Теги:
    Социальная поддержка Закон и право Другие государственные органы Права человека Астана Акимат Жилье Общество
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