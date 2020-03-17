На какую компенсацию могут рассчитывать казахстанцы в период простоя производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какую компенсацию могут рассчитывать казахстанцы в период простоя производства в связи с введением чрезвычайного положения, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно оплаты работникам в период приостановления производства. Указом Президента РК от 15 марта 2020 года при введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей», - сказал Ерлан Исмагулов.

Он также пояснил, что согласно статье 112 Трудового кодекса РК порядок оформления простоя и условий оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяется трудовым и коллективным договорами и устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы, то есть 42 500 тенге.

«Однако оплата простоя может быть выше минимального размера заработной платы по соглашению сторон между работником и работодателем», - добавил Ерлан Исмагулов.







