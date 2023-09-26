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    21:09, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На какой строчке расположился Казахстан в турнирной таблице Азиады

    olympic.kz/ Sabirov Sali
    Фото: olympic.kz/ Sabirov Sali

    Пять медалей завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх в Ханчжоу. В копилке нашей сборной на сегодня четыре бронзы и одна серебряная медаль. О том как выступают наши спортсмены на этих соревнованиях читайте в материале МИА «Казинформ».

    Пятую бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу принес Казахстану дзюдоист Абылайхан Жубаназар.

    Сегодня состоялась схватка за третье место у дзюдоистов в весовой категории до 81 кг между представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром и Мусо Собировым из Узбекистана.

    Победителем схватки стал казахстанский дзюдоист, одолевший оппонента благодаря golden score (иппон) и заполучивший таким образом бронзовую медаль.

    Отметим, на предварительных этапах Жубаназар был сильнее соперников из Гонконга и Бахрейна, а в полуфинале уступил таджикистанскому спортсмену Сомону Махмадбекову.

    Четвертую медаль в копилку нашей сборной принесла дзюдоистка Эсмигуль Куюлова.

    Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 кг, провела поединок за бронзовую награду Азиады в Ханчжоу.

    Соперницей Эсмигуль стала представительница Узбекистана Севинч Исокова. В итоге обладательницей бронзовой медали стала Куюлова, взявшая верх благодаря golden score при счете 1:1.

    В «бронзовый» финал Эсмигуль Куюлова попала через утешительную схватку, в которой была сильнее выступающей за Филиппины уроженки Японии Киёми Ватанабе.

    Казахстанец Никита Чирюкин также стал бронзовым призером Азиады.

    Казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках Азиатских игр в Ханчжоу. Наш спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов.

    Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиады-2022. Дзюдоист показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.

    В схватке за третье место наш спортсмен оказался сильнее Мерзода Суфиева

    Серебряную медаль Казахстану обеспечила дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая вышла в финал в весе 48 кг.

    В полуфинале казахстанка прошла Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи.

    В финале Абиба Абужакынова уступила трехкратной и действующей чемпионке мира из Японии - Нацуми Цуноде.

    Кроме того, на Азиатских играх в Ханчжоу прошли соревнования у маунтинбайкеров в дисциплине «кросс-кантри»

    «Золото» с результатом 1:32:37 выиграл китайский спортсмен Ли Цзюньцзян, серебряным призером стал его соотечественник Юань Цзиньвэй (+3:12), третье место занял японец Токи Савада (+7:50).

    Из представителей Казахстана лучший результат показал Денис Сергиенко, ставший пятым с отставанием +10:29. Следом на шестой позиции расположился другой отечественный маунтинбайкер Егор Карасев (+11:14).

    Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова вышла в финал Азиады.

    В рамках утренней программы состязаний сегодня состоялись квалификационные заплывы в плавании.

    В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.

    Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место. Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.

    Сегодня Ксения Игнатова также приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой.

    Казахстанка три раза отправила в нокдаун боксершу из Саудовской Аравии на Азиаде-2022.

    На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу в Китае стартовал очередной соревновательный день у боксеров.

    Женская сборная Казахстана представлена шестью спортсменками. Помимо Натальи Богдановой, в заявку попали Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

    В женской сетке весовой категории до 66 килограммов Наталья Богданова встретилась на ринге с Рагад Ибрагим аль-Наими из Саудовской Аравии. Поединок завершился досрочной победой Богдановой, которая трижды в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.

    Как сообщалось, вчера выступление на Азиаде-2022 начал казахстанец Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограммов) — в своем стартовом бою он победил единогласным решением судей иорданца Обада Алкасбеха.

    Таким образом Казахстан с четырьмя бронзовыми и одной золотой медалью расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. На первом месте идет Китай, затем Южная Корея и следом тройку лидеров замыкает команда Японии.

    Отметим, что главное соревнование на Азиатском континенте пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. В соревнованиях, проводимых раз в 4 года, нашу страну представят 524 атлета. Они будут бороться за 305 медалей в 30 видах спорта. Отметим, что сборная Казахстана участвует в Азиаде с 1994 года и в восьмой раз наряду с чемпионскими званиями на континентальном первенстве будут оспорены и путевки на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Спорт
    Автор
    Серик Сабеков
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