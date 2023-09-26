На какой строчке расположился Казахстан в турнирной таблице Азиады
Пять медалей завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх в Ханчжоу. В копилке нашей сборной на сегодня четыре бронзы и одна серебряная медаль. О том как выступают наши спортсмены на этих соревнованиях читайте в материале МИА «Казинформ».
Пятую бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу принес Казахстану дзюдоист Абылайхан Жубаназар.
Сегодня состоялась схватка за третье место у дзюдоистов в весовой категории до 81 кг между представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром и Мусо Собировым из Узбекистана.
Победителем схватки стал казахстанский дзюдоист, одолевший оппонента благодаря golden score (иппон) и заполучивший таким образом бронзовую медаль.
Отметим, на предварительных этапах Жубаназар был сильнее соперников из Гонконга и Бахрейна, а в полуфинале уступил таджикистанскому спортсмену Сомону Махмадбекову.
Четвертую медаль в копилку нашей сборной принесла дзюдоистка Эсмигуль Куюлова.
Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 кг, провела поединок за бронзовую награду Азиады в Ханчжоу.
Соперницей Эсмигуль стала представительница Узбекистана Севинч Исокова. В итоге обладательницей бронзовой медали стала Куюлова, взявшая верх благодаря golden score при счете 1:1.
В «бронзовый» финал Эсмигуль Куюлова попала через утешительную схватку, в которой была сильнее выступающей за Филиппины уроженки Японии Киёми Ватанабе.
Казахстанец Никита Чирюкин также стал бронзовым призером Азиады.
Казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках Азиатских игр в Ханчжоу. Наш спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов.
Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиады-2022. Дзюдоист показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место наш спортсмен оказался сильнее Мерзода Суфиева
Серебряную медаль Казахстану обеспечила дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая вышла в финал в весе 48 кг.
В полуфинале казахстанка прошла Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи.
В финале Абиба Абужакынова уступила трехкратной и действующей чемпионке мира из Японии - Нацуми Цуноде.
Кроме того, на Азиатских играх в Ханчжоу прошли соревнования у маунтинбайкеров в дисциплине «кросс-кантри»
«Золото» с результатом 1:32:37 выиграл китайский спортсмен Ли Цзюньцзян, серебряным призером стал его соотечественник Юань Цзиньвэй (+3:12), третье место занял японец Токи Савада (+7:50).
Из представителей Казахстана лучший результат показал Денис Сергиенко, ставший пятым с отставанием +10:29. Следом на шестой позиции расположился другой отечественный маунтинбайкер Егор Карасев (+11:14).
Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова вышла в финал Азиады.
В рамках утренней программы состязаний сегодня состоялись квалификационные заплывы в плавании.
В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.
Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место. Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.
Сегодня Ксения Игнатова также приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой.
Казахстанка три раза отправила в нокдаун боксершу из Саудовской Аравии на Азиаде-2022.
На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу в Китае стартовал очередной соревновательный день у боксеров.
Женская сборная Казахстана представлена шестью спортсменками. Помимо Натальи Богдановой, в заявку попали Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).
В женской сетке весовой категории до 66 килограммов Наталья Богданова встретилась на ринге с Рагад Ибрагим аль-Наими из Саудовской Аравии. Поединок завершился досрочной победой Богдановой, которая трижды в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.
Как сообщалось, вчера выступление на Азиаде-2022 начал казахстанец Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограммов) — в своем стартовом бою он победил единогласным решением судей иорданца Обада Алкасбеха.
Таким образом Казахстан с четырьмя бронзовыми и одной золотой медалью расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. На первом месте идет Китай, затем Южная Корея и следом тройку лидеров замыкает команда Японии.
Отметим, что главное соревнование на Азиатском континенте пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. В соревнованиях, проводимых раз в 4 года, нашу страну представят 524 атлета. Они будут бороться за 305 медалей в 30 видах спорта. Отметим, что сборная Казахстана участвует в Азиаде с 1994 года и в восьмой раз наряду с чемпионскими званиями на континентальном первенстве будут оспорены и путевки на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта.