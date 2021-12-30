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На какой стадии строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области

30 Декабря 2021 12:41
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На какой стадии строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущий момент группой компаний ЕвроХим в рамках опережающего финансирования II этапа уже инвестировано 138,7 млн долларов США», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

По данным ведомства, стоимость I этапа - $126 млн, во II этап уже инвестировано $138,7 млн, в том числе проектно-изыскательные работы - $94,2 млн, строительно-монтажные работы - $2,5 млн и общепроектные (прочие) расходы - $42 млн. Точная стоимость II этапа будет определена после завершения проектирования.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений».


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#Жамбылская область   #Сенат   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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