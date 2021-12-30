На какой стадии строительство завода минеральных удобрений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий момент группой компаний ЕвроХим в рамках опережающего финансирования II этапа уже инвестировано 138,7 млн долл. США», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

По данным ведомства, стоимость первого этапа - $126 млн, во второй этап уже инвестировано $138,7 млн, в том числе проектно-изыскательные работы - $94,2 млн, строительно-монтажные работы - $2,5 млн и общепроектные (прочие) расходы - $42 млн. Точная стоимость второго этапа будет уточнена после завершения проектирования.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений».



