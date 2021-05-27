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    18:05, 26 Май 2021 | GMT +6

    На какой стадии разработка Закона о СМИ, рассказала Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министру информации и общественного развития РК Аиде Балаевой задали вопрос по поводу широкого допуска прессы к обсуждению Закона о СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отвечу на последний вопрос – однозначно (да, прим. ред). Потому что существующие сегодня правила обязывают госорганы любой нормативно-правовой акт, тем более законопроект обсуждать публично», - сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Она напомнила, что сегодня информацию о нормативно-правовых актах можно найти на соответствующем портале.

    «Сегодня по Закону «О доступе к информации» практически все нормативно-правовые акты госорганов публикуются на портале НПА, и публично обсуждаются. Что отрадно, население вносит свои предложения, что качественно улучшает содержание и механизмы реализации этих правил, каких-то постановлений. Это первое. Ну и однозначно – об этом я уже неоднократно говорила – работа в данном направлении ведется, есть уже проект закона. И это будет публично обсуждаться», - заключила А. Балаева.


    Теги:
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