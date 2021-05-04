На какой стадии разработка Социального кодекса страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента развития социальной помощи МТЗСН РК Аскар Ниязов доложил о работе над концепцией Социального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по поручению Президента мы приступили к разработке концепции Социального кодекса. Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли как представители государственных органов, так и представители НПО и инициативных граждан, а также депутаты Парламента. При необходимости, в эту рабочую группу не ограничивается и включение других инициативных групп и общественных объединений, которые изъявят такое желание», - сказал Аскар Ниязов в ходе беседы с журналистами.

По его словам, на сегодняшний день этой рабочей группой было проанализировано более 100 законодательных актов.

«В ходе разъяснительных работ поступило более 500 предложений от граждан. Все они были обобщены и изучены, дополнительно изучен международный опыт. Все это было использовано при разработке концепции. Проект концепции Социального кодекса включает в себя консолидацию законодательных актов – сфера социального обеспечения включает 16 законов и 1 Кодекс», - отметил спикер.

«Ни для кого не секрет, что граждане не всегда знают о своих правах в сфере социальной защиты и не всегда их понимают. Поэтому, поручение Главы государства было направлено на консолидацию, Социальный кодекс должен стать понятным каждому человеку. Сам проект планируется внести на рассмотрение Парламента до конца следующего года», - заключил А. Ниязов.

Напомним, 1 сентября, выступая с ежегодным Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Социальный кодекс. страны.