На какой стадии работа по строительству ЛРТ, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о ходе работы по возобновлению строительства ЛРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЛРТ - проект очень сложный, капиталоемкий и со своей историей. Но начатое дело мы должны завершить. В 2016 году было подписано соглашение с консорциумом и банками. Договор был подписан, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был временно приостановлен. Сейчас эта работа продолжается. Чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить этот проект», - сказал Алтай Кульгинов.

Он рассказал о средствах, которые удалось сэкономить.

«Дам полноценную информацию: 1,8 млрд долларов проект, из них 347 млн уже реализовано. Изначально кредит был в Китайском банке развития под 4,9%. Потом нами было принято решение, чтобы сэкономить, в БВУ нашей страны мы получили облигационный займ 3,25. Сэкономили деньги на обслуживании - 800 миллионов долларов. Кроме этого, мы по контракту сэкономили также 200 миллионов долларов, и по сокращению станций и подвижного состава также 150 млн долларов сэкономили», - отметил аким.

По его словам, сейчас необходимо привлечь еще около одного миллиарда долларов, ч тобы завершить этот проект.

«Вы видите, архитектурный облик нашего города он не красит. Сколько средств уже потрачено, и на будущее, чтобы развивать общественный экологически чистый транспорт, с учетом увеличения количества жителей. Сейчас у нас миллион с чем-то население, в ближайшие 10 лет будет население 2 миллиона, и именно на левом берегу, где проходят линии ЛРТ, компактность застройки увеличивается. В прошлом году в 2020 году только в Есильском районе добавилось плюс 40 тысяч жителей. Столица притягивает людей со всех регионов», - констатировал градоначальник.

«Работа с банками продолжается, но по просьбе банков мы пока не разглашаем. Как только мы подпишем соглашение, мы всю информацию вам предоставим», - пообещал А. Кульгинов.



