На какой стадии подготовка к переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Откладывать перепись населения уже нельзя. Об этом заявил руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, мы планировали провести перепись в 2020 году, перенесли из-за пандемии. Но откладывать уже нельзя. По имеющимся у нас данным, в мире сейчас порядка 61 страны в этом году проводит перепись населения, в том числе РФ в сентябре. Часть бюджета уже затрачена, организационные вопросы решены на высоком уровне, поэтому откладывать уже нельзя», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

«Что касается эпидемиологической ситуации в текущем году, мы в этом отношении проработали, будем привлекать вакцинированных людей для обхода граждан, будем полностью обеспечивать их защитными средствами, специально обучать, чтобы сохранять дистанцию, а также защитить себя и граждан», - добавил он.

Ранее Н. Айдапкелов назвал цели запланированной переписи населения. «Мы пользуемся данными баз данных госорганов, но, к сожалению, информация, необходимая для результатов переписи, недостаточна. Суть переписи - не только вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности человека, которые касаются уровня образования, знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, источники доходов», - отметил спикер.



