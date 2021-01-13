+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На какой стадии переговоры по поставке вакцины «Pfizer» в Казахстан - ответ Минздрава

13 Января 2021 18:46
Поделиться:
На какой стадии переговоры по поставке вакцины «Pfizer» в Казахстан - ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О процессе закупа в Казахстан вакцины «Pfizer» рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ерлан Киясов прокомментировал обучение школьников в штатном режиме в морозные дни
Казахстанская вакцина получила временную регистрацию Школы-интернаты для детей с особыми потребностями заработают в Актюбинской области Ухудшится ли эпидситуация в стране - прогноз озвучили в Минздраве

«Только сегодня мы проводили переговоры с представителями «Pfizer» и до Нового года мы вели переговоры. Сейчас определенной позиции «Pfizer» не дала. Мы примерно определили объемы. Пока определенности, что «в такое-то время» поставим - нет. Наверное, ближе ко второму полугодию этого года (срок поставки вакцины в Казахстан - прим. автора)», - сказал заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также отметил, что по правилам регистрации и экспертизы лекарственных средств в ускоренном виде можно зарегистрировать вакцину до 70 дней.

«С учетом данной эпидситуации Национальный центр экспертизы готов днем и ночью проработать, чтобы в кратчайшие сроки зарегистрировать. Эти данные доведены до этих компаний и сейчас вопрос на стадии переговоров», - уточнил заместитель председателя Комитета.

«Мы заинтересованы, чтобы население Казахстана могло получить все вакцины, чтобы обеспечить граждан. Эти компании сейчас ведут переговоры с уполномоченными органами. Это зависит также от объема производства компаниями и возможностью поставок», - добавил Н.Асылбеков.

Ранее сообщалось, что казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Напомним, вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей стране новый штамм коронавируса не выявлен.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив