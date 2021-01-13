На какой стадии переговоры по поставке вакцины «Pfizer» в Казахстан - ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О процессе закупа в Казахстан вакцины «Pfizer» рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только сегодня мы проводили переговоры с представителями «Pfizer» и до Нового года мы вели переговоры. Сейчас определенной позиции «Pfizer» не дала. Мы примерно определили объемы. Пока определенности, что «в такое-то время» поставим - нет. Наверное, ближе ко второму полугодию этого года (срок поставки вакцины в Казахстан - прим. автора)», - сказал заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также отметил, что по правилам регистрации и экспертизы лекарственных средств в ускоренном виде можно зарегистрировать вакцину до 70 дней.

«С учетом данной эпидситуации Национальный центр экспертизы готов днем и ночью проработать, чтобы в кратчайшие сроки зарегистрировать. Эти данные доведены до этих компаний и сейчас вопрос на стадии переговоров», - уточнил заместитель председателя Комитета.

«Мы заинтересованы, чтобы население Казахстана могло получить все вакцины, чтобы обеспечить граждан. Эти компании сейчас ведут переговоры с уполномоченными органами. Это зависит также от объема производства компаниями и возможностью поставок», - добавил Н.Асылбеков.

Ранее сообщалось, что казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Напомним, вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей стране новый штамм коронавируса не выявлен.