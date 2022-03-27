На какой стадии находятся реконструкция и строительство водоводов в Жезказгане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимых работах над реконструкцией водовода Уйтас-Айдос и строительством водовода Кожамсеит в г.Жезказган, рассказал Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, в рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан, данных на совещании по социально-экономическому развитию Карагандинской области 20 октября 2021 года, ведется разработка проектно-сметных документаций по 4 проектам», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Это реконструкция насосной станции II-го подъёма Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до ХПОС г. Жезказган; реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Айдосского месторождения; реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Уйтасского месторождения; строительство водозабора Кожамсеитского месторождения.

«После получения положительных заключений государственных экспертиз по указанным проектам будет проведена работа по выделению финансовых средств для начала реализации проектов. Реализация строительства и реконструкции указанного водовода планируется в 2022-2024 годах. Кроме того, имущество Уйтас-Айдосского водовода передано из коммунальной собственности в республиканскую», - отметил Премьер.

«Экономическая целесообразность принятия в республиканскую собственность имущества Уйтас-Айдосского водовода связана с тем, что после реконструкции водовода за счет средств республиканского бюджета, объем поступления питьевой воды из Уйтас-Айдосского месторождения подземных вод увеличится с 30% до 70%, вследствие которого значительно улучшится качество подаваемой питьевой воды населению г. Жезказган», - заключил он.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с питьевой водой в Жезказгане в течение полутора лет.