На какой стадии находятся переговоры Казахстана с Sony по восстановлению доступа к PS Store

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК направило запросы японской компании Sony с просьбой восстановить доступ для казахстанцев в PS Store. Однако ответы на них Казахстан так и не получил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы соответствующие запросы послали. Я думаю, что мы также на этой неделе пошлем запрос в наше посольство, находящееся в Японии, чтобы они пошли и начали переговоры со штаб-квартирой. Потому что на наши запросы и контакты в других юрисдикциях от Sony ответа мы не получаем», - сообщил в кулуарах Правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Ранее в СМИ сообщалось, что у казахстанские геймеры потеряли доступ к магазину PS Store и не могут покупать игры на игровую консоль PlayStation после того, как компания Sony Interactive Entertainment из-за санкций приостановила свою деятельность в России.