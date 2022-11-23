Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    На какой стадии находится реализация проекта «SAIGA» в атомной отрасли Казахстана

    23 Ноября 2022, 13:28

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора «Института атомной энергетики» Ерболат Коянбаев проинформировал о том, на какой стадии находится реализация проекта «SAIGA», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По проекту «SAIGA» (после проведения в 2013-2016 годах технико-экономических обоснований) в 2020 году был подписан контракт на сами исследования топливных сборов реактора ASTRID (усовершенствованный натриевый технологический реактор для промышленной демонстрации) в условиях потери теплоносителя», - сказал Ерболат Коянбаев, выступая на площадке XII Международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

    Он рассказал о работе в рамках этого проекта.

    «Уже начаты работы по основной фазе проекта, разработано техзадание и ведется сборка натриевой петли для реактора ИБР «Импульсный Быстрый Реактор», - сообщил Ерболат Коянбаев.

    Ранее сообщалось, что на XII Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» состоялся круглый стол на тему «Замкнутый ЯТЦ – новые возможности и продукты».

    В дискуссии приняли участие представители ведущих российских и зарубежных энергетических и промышленных компаний, научных организаций.

    Участники круглого стола обсудили особенности ядерного топливного цикла (ЯТЦ) энергетических ядерных реакторов с точки зрения возможности рецикла ядерных материалов и обращения с возникающими при этом радиоактивными отходами (РАО).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Атомная станция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане
    АТОМЭКСПО-2022: эксперты обсудили замкнутый ядерный топливный цикл в контексте вызовов современности
    Будущее атомной энергии  обсудили эксперты
    Спрос на казахстанский уран никогда не будет падать - Росатом
    Популярное
    1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
    2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
    3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
    4 Назначена заместитель акима Актюбинской области
    5 Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь
    Новости партнеров