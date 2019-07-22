На какой стадии находится реализация проекта БАКАД в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится реализация самого крупного проекта ГЧП в Казахстане, рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» МНЭ РК Айдос Кобетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый крупный проект ГЧП - это БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога - прим.ред.). Стоимость проекта 154 млрд тенге - это капитальные затраты, а в целом стоимость договора 512 млрд тенге. На сегодняшний день проект находится на стадии финансового закрытия. С мая уже начаты определенные строительные работы, в принципе проект реализуется по графику», - сказал Айдос Кобетов в интервью журналистам в Правительстве.

Еще одним из самых крупных проектов ГЧП, по его словам, является проект широкополосного доступа к интернету.

«Задача проекта - это сделать доступ к интернету в населенных пунктах, совместно с БРК он реализуется, его стоимость составляет более 200 млрд тенге, он также реализуется по графику. Есть также проект «KKundelik.kz», стоимость проекта 5 млрд тенге, но в то же время охват идет всей республике, здесь порядка 5 млн участников, и самое интересное, проект непосредственно ориентирован на зарабатывание на рынке. То есть за счет разрешенной рекламы на определенную аудиторию проект зарабатывает и покрывает свои затраты», - добавил Айдос Кобетов.



