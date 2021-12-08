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На какой стадии находится процесс регистрации казахстанской вакцины QazVaq

8 Декабря 2021 13:05
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На какой стадии находится процесс регистрации казахстанской вакцины QazVaq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится процесс регистрации казахстанской вакцины QazVaq Всемирной организацией здравоохранения, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, конечно, процесс идет. Я буквально недавно был в Женеве, мы опять с генеральным директором ВОЗ разговаривали. Они говорят, что будет полная поддержка со стороны ВОЗ. Сейчас уже работа идет. Наш региональный офис, который находится в Казахстане, также занимается этим вопросом. То есть идет процедура подачи документов», - сказал Алексей Цой

По его словам, сейчас специалисты определяют, какие нужно подать дополнительные документы.

Ранее министр заявил, что цена на вакцину Pfizer будет зависеть от стоимости поставки.

В частности, глава Минздрава рассказал, будет ли Pfizer стоить 20 долларов, как до этого озвучивали представители ведомства. «Сейчас пока нет четкого понимания. Когда расчеты будут, когда мы уже увидим, что конкретная партия пришла, конкретная сумма ее есть, тогда мы можем рассказать», - пояснил Алексей Цой.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #QazVaс  
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Автор:

Серик Сабеков

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