На какой стадии мониторинг онлайн-переводов, рассказал глава Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе по введению мониторинга онлайн-переводов клиентов Kaspi банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я знаю, идет еще пока, мы налаживаем информационный обмен с банками второго уровня. Пока каких-то результатов нет. Давайте будем мониторить и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа и давления на людей и бизнес не будет. Я вам гарантирую», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Министра также спросили о возможном создании списка людей, совершающих переводы.

«Как может КГД что-то там приписывать? Это исключительно, я вам еще раз говорю. Мы получаем информацию из баз данных других госорганов. Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то занимается, я лично уволю этого человека», - заверил министр.