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На какой объем выработки возобновляемых источников энергии рассчитывает  Казахстан в 2020 году

25 Февраля 2020 15:48
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На какой объем выработки возобновляемых источников энергии рассчитывает  Казахстан в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План выработки возобновляемых источников энергии в Казахстане по итогам 2020 года составит порядка 3-х млрд. кВтч. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет. Так, в 2019 году выработано 2,4 млрд. кВтч «зеленой» энергии с ростом на 77,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии – 2,3%.

В 2019 году в эксплуатацию был введен 21 объект ВИЭ. По проектам ВИЭ общий объем привлеченных инвестиций составил 613 млн. долларов США, а количество объектов ВИЭ – 90 с общей мощностью 1050,1 МВт.

В 2020 году планируется ввести еще 18 объектов ВИЭ с общей мощностью 605,5 МВт. По итогам 2020 года выработка ВИЭ составит порядка 3-х млрд. кВтч электроэнергии.

Как отметил Нурлан Ногаев, аукционные международные торги 2019 года проведены в электронном формате для проектов ВИЭ с суммарной мощностью 255 МВт. По итогам аукционных торгов 12 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 202 МВт.

В 2020 году ожидается принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики».

«Основные концептуальные нововведения предлагаемого законопроекта – стимулирование строительства маневренных мощностей, установление сквозного тарифа для поддержки ВИЭ, создание благоприятных условий для развития ВИЭ», - пояснил Нурлан Ногаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Серик Сабеков

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